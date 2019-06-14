В Госдуме поддержали идею изъятия у чиновников сомнительных доходов

Председатель нижней палаты федерального собрания Вячеслав Володин одобрил предложенную Минюстом инициативу, предполагающую изъятие у госслужащих денежных средств, легитимность которых они не смогут доказать.

Некоторое время назад Минюст сообщил о старте разработки проекта закона, который позволит обращать в доход государства средства чиновников, чье происхождение они не смогут доказать. На данный момент у госслужащих могут изымать только имущество, приобретенное на сомнительные средства, но не сами деньги.

"Такая мера позволит более эффективно бороться с коррупцией", - выразил уверенность Володин, комментируя инициативу.

Спикер парламента велел подключиться к делу профкомитету по безопасности и противодействию коррупции с тем, чтобы принять законопроект до конца весенней сессии.