Следившая за сотрудниками ФБК девушка пожаловалась на них в прокуратуру из-за оскорбительного твита

Соратники Алексея Навального Руслан Шаведдинов и Вячеслав Гимади, работающие в Фонде борьбы с коррупцией, получили повестку с требованием прийти в прокуратуру из-за поступившей на них жалобы, поданной активисткой Светланой Кондратьевой. О прецеденте Шаведдинов известил у себя в Twitter.

В документе сказано, что после обращения Кондратьевой прокуратура начала проверку по ч. 1 ст. 5.61 КоАП (оскорбление).

В повестке упоминается написанный Шаведдиновым твит от 23 марта 2019 года, "содержащий выражения, оскорбляющие честь и достоинство Кондратьевой С.Г.". Гимади "повинен" лишь в том, что сделал репост записи коллеги у себя в микроблоге.

23 марта Шаведдинов и Гимади сделали в Twitter несколько публикаций об активистах, которые постоянно следят за сотрудниками ФБК в БЦ "Омега Плаза", где расположен офис фонда. В твитах говорилось о Кондратьевой, участнице "Гражданского патруля". После этого девушка обвинила "навальнистов" в травле.