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14:13

Родители Азата Мифтахова заявили об угрозах силовиков

фото ЗакС политика Родители Азата Мифтахова заявили об угрозах силовиков

Родители аспиратна МГУ Азата Мифтахова, подозреваемого в поджоге столичного офиса "Единой России", сообщили об угрозах, которые поступают им и их детям от представителей силовых структур, поделились участники Инициативной группы МГУ.

По их данным, правоохранители Нижнекамска - города, где живут отец и мать Мифтахова, вызывают их для бесед в УВД и приходят к ним домой, угрожая "создать проблемы" сестре аспиратна, учащейся в школе.

"Двое сотрудников в штатском пришли домой к семье Азата 6 июня. Это были те же сотрудники, которые по указаниям из Москвы приходили в феврале, после задержания Азата. Они настойчиво просили отчима Азата и его младшую сестру прийти в тот же день на беседу в УВД. Уходя, они сказали, что, если бы Азат дал показания на нужных людей, его бы отпустили", - рассказали в Инициативной группе.

Напомним, Азат Мифтахов пребывает под арестом по обвинению в хулиганстве. По версии следствия, он участвовал в нападении на офис "Единой России" в Москве в январе 2018 года: тогда неизвестные разбили окно и бросили в помещение файер. Расследование дела приостановили в сентябре 2018 года, но после задержания Мифтахова возобновили. Единственное доказательство участия аспиранта МГУ – показания засекреченного свидетеля, сообщившего о преступлении спустя год после инцидента.

До этого Мифтахова подозревали в нарушении ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (Незаконное изготовление взрывчатых веществ). Его дело было связано с расследованием, начавшимся после того, как в Балашихе 11 января нашли неразорвавшееся самодельное взрывное устройство. Еще один задержанный по предыдущему делу, Даниил Галкин, рассказал о пытках со стороны силовиков: по его словам, его и Мифтахова избивали, в том числе электрошокером. Адвокат аспиранта Светлана Сидоркина также сообщала, что ее подзащитный говорил ей о пытках, и на его теле остались соответствующие следы.

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16:06    
14-31 Почему "неизвестным" ? Вполне известным, читай фамилии  в статье. Как я понимаю, диссертация этого "учёного" накрылась медным тазом. Если считать этого урода (и тебя) народом, то режим действительно должен быть жестоко антинародным. К сожалению, силы правопорядка (можно назвать и "охранка" от слова охранять страну от дерьма вроде тебя) действует недостаточно жестоко против врагов страны и их подпевал-недоумков, поскольку  недоумки вроде тебя ещё имеют возможность что-то вякать в инете.

14:31    
Слава Неизвестным героям! Позор охранке антинародного режима!

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