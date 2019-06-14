Родители Азата Мифтахова заявили об угрозах силовиков

Родители аспиратна МГУ Азата Мифтахова, подозреваемого в поджоге столичного офиса "Единой России", сообщили об угрозах, которые поступают им и их детям от представителей силовых структур, поделились участники Инициативной группы МГУ.

По их данным, правоохранители Нижнекамска - города, где живут отец и мать Мифтахова, вызывают их для бесед в УВД и приходят к ним домой, угрожая "создать проблемы" сестре аспиратна, учащейся в школе.

"Двое сотрудников в штатском пришли домой к семье Азата 6 июня. Это были те же сотрудники, которые по указаниям из Москвы приходили в феврале, после задержания Азата. Они настойчиво просили отчима Азата и его младшую сестру прийти в тот же день на беседу в УВД. Уходя, они сказали, что, если бы Азат дал показания на нужных людей, его бы отпустили", - рассказали в Инициативной группе.

Напомним, Азат Мифтахов пребывает под арестом по обвинению в хулиганстве. По версии следствия, он участвовал в нападении на офис "Единой России" в Москве в январе 2018 года: тогда неизвестные разбили окно и бросили в помещение файер. Расследование дела приостановили в сентябре 2018 года, но после задержания Мифтахова возобновили. Единственное доказательство участия аспиранта МГУ – показания засекреченного свидетеля, сообщившего о преступлении спустя год после инцидента.

До этого Мифтахова подозревали в нарушении ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (Незаконное изготовление взрывчатых веществ). Его дело было связано с расследованием, начавшимся после того, как в Балашихе 11 января нашли неразорвавшееся самодельное взрывное устройство. Еще один задержанный по предыдущему делу, Даниил Галкин, рассказал о пытках со стороны силовиков: по его словам, его и Мифтахова избивали, в том числе электрошокером. Адвокат аспиранта Светлана Сидоркина также сообщала, что ее подзащитный говорил ей о пытках, и на его теле остались соответствующие следы.