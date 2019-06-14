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14:45

Кричавшего "С Днем России!" участника "марша Голунова" оштрафовали на 15 тысяч рублей

фото ЗакС политика Кричавшего "С Днем России!" участника "марша Голунова" оштрафовали на 15 тысяч рублей

Тушинский райсуд Москвы на 15 тысяч рублей оштрафовал ещё одного участника марша в поддержку журналиста Ивана Голунова - Андрей Трофимова, извещает "МБХ медиа".

Мужчине инкриминировали ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП (Участие в митинге, шествии, пикетировании, повлёкшее создание помех функционированию объектов транспортной инфраструктуры).

Трофимова задержали у памятника Владимиру Высоцкому на Страстном бульваре. Участник акции полагает, что сделано это было потому, что он "громко выкрикивал лозунг „с Днем России“". Никакой символики на нем не было, по его словам, и в несанкционированном шествии он участия не принимал. Ставшего "противоправным" лозунга "Иван Голунов" он не скандировал, а только поздравлял всех с Днем России.

Трофимов просил суд оправдать его, сетуя на то, что штраф придется платить его жене, так как он не трудоустроен.

Днем ранее, 13 июня, на резонансную сумму - в 150 тысяч рублей - был оштрафован другой участник мероприятия.

12 июня на несогласованное мероприятие в поддержку Голунова на улицы Москвы, заведомо условившись, когда дело еще не было закрыто, вышли как представители прессы, так и обычные горожане, чей "демарш" был жестоко разогнан полицией. Задержано более 400 человек.

МВД сообщило о прекращении дела о сбыте наркотиков, заведенного в отношении расследователя Ивана Голунова 11 июня.

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16:27    
15:52 Точно! Песков, например. Какого госжулика не возьми, все сидят у жен на шеях.

15:52    
Не имея работы, надо бегать искать её, а не шляться по запрещённым сборищам. Это просто альфонс, живущий на доходы жены. Браво! Хорошие у нас защитники свободы и демократии ! А сколько ещё таких же в этой стае бездельников ?

14:48    
Придурочное государство.

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