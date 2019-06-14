Борцы за Шиес разработали "мусорный" аналог плаката в поддержку Голунова

Двое гражданских активистов из Архангельской области, протестующих против возведения мусорного полигона близ железнодорожной станции Шиес, использовали в качестве образца для "значка" своего движения символику, с которой защищали журналиста Ивана Голунова. Конструкция и стиль своего рода эмблемы остался прежним, поменялся только объект внимания: "Я/Мы Шиес".

"Мы вообще приветствуем использование этого макета разными людьми и организациями в разных контекстах. Если честно, я думала, что кто-нибудь это уже сделал, но найти ничего не удалось. Буду рада, если картинки окажутся полезными и смогут поддержать экоактивистов в их благом деле", - приводит слова соавтора надписи Анастасии Вишняковой местное издание 29.ru.

По ее словам, не требуется особенных интеллектуальных способностей для того, чтобы признать происходящее на Шиесе "полным бардаком".

"Мусор надо перерабатывать, а не закапывать в лесу. Меня давно беспокоит тема мусора: несколько лет сдаю пластик, следила за мусорными протестами в Московской области", - рассказала о себе активистка.

Уголовное дело против журналиста-расследователя Ивана Голунова "развалилось" и было закрыто за неимением доказательств, не просуществовав и недели. Голунова обвиняли в сбыте наркотиков, которые ему подкинули. В его поддержку сразу после задержания развернулась не имеющая себе равных за последние годы в России кампания солидарности. Петербургскую акцию в поддержку Голунова осветил ЗАКС.Ру.

В свою очередь, с завозом мусора на границе Архангельской области и республики Коми активисты с переменным успехом пытаются бороться уже более полугода.

Изображение: 29.ru

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