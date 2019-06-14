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15:47

Дело прославившегося на Первомае "барабанщика" закрыли

фото ЗакС политика Дело прославившегося на Первомае "барабанщика" закрыли

Бившего в барабан участника протестной колонны, которая участвовала в первомайском шествии и на долю которой выпало большинство задержаний, прекратили преследовать по "митинговой" статье 20.2 КоАП. Об этом сообщил в Telegram-канале "Апология протеста" юрист Александр Передрук. В Куйбышевском районном суде дело закрыли по причине отсутствия состава преступления.

Напомним, что 1 мая ознаменовалось скандалом в центре Петербурга: на санкционированном с городским правительством шествии правоохранители почему-то начали применять к его участникам грубую физическую силу. Объяснялось это в ходе акции не менее странными аргументами: якобы, оппозиционеры устроили "несанкционированный митинг в рамках санкционированного шествия". Некоторые задержания были столь вызывающе жестокими, что пострадавшие от них решили оспорить их законность в Европейском суде по правам человека.

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