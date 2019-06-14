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15:57

Место освобожденного от должности Качаева временно займет его заместитель Громова

фото ЗакС политика Место освобожденного от должности Качаева временно займет его заместитель Громова

Эльгиза Качаева 14 июня освободили от должности председателя комитета по развитию предпринимательства Петербурга, говорится на сайте Смольного.

Обязанности уволенного чиновника временно будет исполнять Лидия Громова. Ранее она была первым заместителем главы комитета.

Еще 4 июня врио губернатора Петербурга Александр Беглов наградил Качаева за эффективную государственную службу и большой личный вклад в развитие предпринимательства.

Качаев руководил комитетом с начала 2013 года. Ранее он четыре с лишним года работал в Смольном на других руководящих постах. В 2014 году глава комитета заявил, что санкции стран Запада пошли на пользу России, создав условия для развития производства, а если их отменить, то «все вернется на свои места».

До того как стать чиновников, Качаев возглавлял региональное отделение общественной организации «Деловая Россия».  В этой должности в 2008 году он стал соавтором меморандума за выдвижение Дмитрия Медведева в президенты России.



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