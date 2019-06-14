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14:14

Смольный предлагает 30 ноября отмечать День ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС

фото ЗакС политика Смольный предлагает 30 ноября отмечать День ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС

Комитет по социальной политике Петербурга подготовил законопроект об установлении даты Дня участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф на Чернобыльской АЭС на 30 ноября.

В России уже есть День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти  жертв этих аварий и катастроф - 26 апреля. Именно в этот день в 1986 году произошло разрушение четвёртого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции. А 30 ноября 1986 года был подписан акт государственной комиссии о принятии на техническое обслуживание объекта "Укрытие", более известного как "саркофаг". 

В конце 2017 года похожую федеральную инициативу по разделению траурной и торжественной дат предлагали депутаты Законодательного собрания из "Единой России". Согласно их законопроекту, 26 апреля предполагалось проведение траурных мероприятий, а 30 ноября - чествование ликвидаторов последствий всех радиационных аварий и катастроф. Проект направили в Госдуму. Однако там Совет законодателей посчитал нецелесообразным разделять даты памяти участников ликвидации аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф.

В мае 2018 года петербургские депутаты пожелали решить этот вопрос хотя бы на региональном уровне, однако проект так и остался на стадии первого чтения. 

В новом предложении Смольного, в отличие от парламентского, предлагается установить в Петербурге 30 ноября днем ликвидаторов только аварии на Чернобыльской АЭС, а не всех радиационных катастроф.   

Кроме того, комитет по социальной политике отдельным законопроектом предлагает включить в перечень петербуржцев, имеющих право на соцподдержку, граждан, получивших из-за чернобыльской катастрофы лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием,  и инвалидов I или II группы из числа граждан, принимавших в 1986 – 1990 годах участие в работах по ликвидации последствий этой катастрофы.

Кроме того, на соцподдержку в случае принятия этого закона смогут претендовать и инвалиды  I или II группы из числа граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, граждан из подразделений особого риска и тех, кто подвергся радиационному воздействию из-за ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне. Городская администрация хочет наделить их правом на оздоровительный отдых в государственных учреждениях. 

Кроме того, на соцпомощь и возможность оздоровительного отдыха в госучреждениях смогут претендовать ветераны боевых действий, имеющие инвалидность I или II группы. 

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