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16:35

Со второй попытки либертарианцам согласовали московскую акцию в честь Голунова

фото ЗакС политика Со второй попытки либертарианцам согласовали московскую акцию в честь Голунова

Либертарианской партии России удалось добиться согласования с московскими чиновниками проведения митинга, посвященного журналисту Ивану Голунову, его несправедливому аресту и освобождению, передает "Интерфакс".

Примечательно, что после первичного отказа партия достигла разрешения демонстрации на первоначально заявленном месте - проспекте академика Сахарова, так что не понадобилось спорить об альтернативной площадке.

Для достижения компромисса либертарианцы встречались в здании мэрии с чиновниками лично.

Максимальная численность акции не должна будет превышать 20 тысяч участников.

"Бумаги, подтверждающей это, у нас на руках пока нет", - тем временем, пишет в Twitter самый "медийный" представитель либертарианцев Михаил Светов.

Предыдущая акция в честь Голунова прошла 12 июня и увенчалась огромным количеством задержаний: по данным "ОВД-Инфо", а автозаках оказалось 549 москвичей.

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16:54    
Очередной провал акции, позор ждёт прозападных мразей!

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