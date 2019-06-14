Невзоров: В ситуации с Голуновым проиграли журналисты, а выиграл Кремль

Ранее не комментировавший в СМИ и блогах дело журналиста Ивана Голунова и акции в его поддержку публицист Александр Невзоров нашел "предельно глупым" радость тех, кто расценил освобождение сотрудника "Медузы" как победу над государственной машиной. Дело обстоит гораздо сложнее и хитрее, заявил он на своем YouTube-канале. Те показательно-гуманные меры, которые были приняты на самом верху, руководству страны, по его мнению, ничего не стоили.

"Эйфория усугублена тем, что Путин с такой щедростью и легкостью отдал прогрессивной общественности целых две генеральских головы. А Владимир Владимирович относится к генеральским головам с таким же примерно трепетом, как директор овощебазы - к капустным кочанам, прекрасно понимая, что этого добра под названием "полицейские генералы" в России невероятное количество и, более того, есть огромное количество желающих стать генералами", - подчеркнул Невзоров.

В его понимании, если бы Голунов оставался под арестом, то это постепенно сплотило бы все журналистское сообщество вокруг фигуры мученика "невидимыми, но необычайно прочными ниточками". Закрыв уголовное дело в страхе перед этим единением, поясняет публицист, власть не дала ему состояться и тем самым достигла своего.

"Ситуация была великолепно, мастерски подло, аккуратно, иезуитски разрешена Кремлем. Проиграли генералы, проиграли журналисты, а выиграл Кремль, показав нестандартный для него способ реакции на подобного рода ситуации", - резюмировал мэтр отечественного телевидения.

Уголовное дело против журналиста-расследователя развалилось и было закрыто за неимением доказательств, не просуществовав и недели. Голунова обвиняли в сбыте наркотиков, которые ему подкинули. В его поддержку сразу после задержания развернулась не имеющая себе равных за последние годы в России кампания солидарности. Петербургскую акцию в поддержку Голунова обозрел ЗАКС.Ру.