Желающий управлять Петербургом член "РОТ Фронта" подал документы в Горизбирком

Еще один политик, готовый баллотироваться на пост петербургского губернатора, подал документы в Горизбирком, говорится в микроблоге, ведущемся сотрудниками учреждения. Это - представитель "левой" партии "Российский Объединенный Трудовой Фронт" Василий Феликсович Соловьев, общедоступная информация о котором в интернете практически отсутствует.

Таким образом, Соловьев стал 24 претендентом на высшую городскую должность, чьи документы принял ГИК. Желающие выдвинуться в губернаторы могут сделать это таким же способом до конца июня.