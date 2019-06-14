Навальный осудил переговорщиков с мэрией, дистанцировавшихся от "марша Голунова"

Политик Алексей Навальный выступил с претензиями в адрес группы журналистов и общественных деятелей, которые в разгар скандала вокруг задержания и ареста журналиста Ивана Голунова отправились улаживать проблему с представителями московской мэрии. То, что фигуранта уголовного дела удалось спасти от тюрьмы, глава Фонда борьбы с коррупцией ставит им в заслугу, но их безучастная и половинчатая позиция в отношении последующей уличной акции, продиктованная, по мнению Навального, чиновниками, никак его не устраивает. Сняв с себя функции инициаторов и организаторов "марша Голунова", главные редакторы "Эха Москвы", The Bell и "Медузы", утверждает Навальный, развязали руки ОМОН и Росгвардии, сотрудники которых действовали 12 июня с особой жестокостью. По его словам, "соглашательство" переговорщиков было "смесью трусости и хамства по отношению ко всем".

Осуждает политик своих оппонентов даже не за вынужденный торг с властью ради спасения Голунова, а за то, что они попросту самоустранились от марша, которого власть сильно не хотела и боялась.

Надо было выйти и сказать: "Войдите в наше положение, был сложный компромисс, так что, давайте, завтрашний митинг мы отменяем, через две недели подадим новую заявку - и за Голунова, и за Волкова, и за "Новое величие", и за всех". Нет же, оказывается, они вдруг "не занимаются активизмом". Они сделали ужасную вещь и преступление - сняли волшебный зонтик безопасности. — Алексей Навальный

Напомним, во время московского марша в честь освобожденного из-под преследования по тяжкой "наркотической" статье журналиста задержали свыше 500 человек, включая самого Навального.