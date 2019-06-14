Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019

Новости

18:56

Навальный осудил переговорщиков с мэрией, дистанцировавшихся от "марша Голунова"

фото ЗакС политика Навальный осудил переговорщиков с мэрией, дистанцировавшихся от "марша Голунова"

Политик Алексей Навальный выступил с претензиями в адрес группы журналистов и общественных деятелей, которые в разгар скандала вокруг задержания и ареста журналиста Ивана Голунова отправились улаживать проблему с представителями московской мэрии. То, что фигуранта уголовного дела удалось спасти от тюрьмы, глава Фонда борьбы с коррупцией ставит им в заслугу, но их безучастная и половинчатая позиция в отношении последующей уличной акции, продиктованная, по мнению Навального, чиновниками, никак его не устраивает. Сняв с себя функции инициаторов и организаторов "марша Голунова, главные редакторы "Эха Москвы", The Bell и "Медузы", утверждает Навальный, развязали руки ОМОН и Росгвардии, сотрудники которых действовали 12 июня с особой жестокостью. По его словам, "соглашательство" переговорщиков было "смесью трусости и хамства по отношению ко всем".

Осуждает политик своих оппонентов даже не за вынужденный торг с властью ради спасения Голунова, а за то, что они попросту самоустранились от марша, которого власть сильно не хотела и боялась.

Надо было выйти и сказать: "Войдите в наше положение, был сложный компромисс, так что, давайте, завтрашний митинг мы отменяем, через две недели подадим новую заявку - и за Голунова, и за Волкова, и за "Новое величие", и за всех". Нет же, оказывается, они вдруг "не занимаются активизмом". Они сделали ужасную вещь и преступление - сняли волшебный зонтик безопасности.

Алексей Навальный

Напомним, во время московского марша в честь освобожденного из-под преследования по тяжкой "наркотической" статье журналиста задержали свыше 500 человек, включая самого Навального.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Кого из самовыдвиженцев вы бы хотели поддержать своей подписью?

Александра Беглова
Игоря Михайлова
Павла Рассудова
Другого кандидата
Никого


Все новости:
20:21 В арке на Лиговском появилось граффити, посвященное концу отечественной демократии

19:59 Муниципал: Оппозиционеры нашли «тайные» решения о назначении выборов в МО

19:57 Многолетнюю свалку на проспекте Космонавтов уберут в течение лета

19:35 «Коммунисты России» пригрозили Мариинскому дворцу акцией протеста

19:23 Санкт-Петербургский городской театр закроется до конца года

19:01 «Весна» подала новую заявку на митинг против политрепрессий   1

18:56 Навальный осудил переговорщиков с мэрией, дистанцировавшихся от "марша Голунова"

18:24 Горизбирком выделил 1,5 млн рублей для штампов и печатей

18:18 Часть студентов может получить право на бесплатный проезд в общественном транспорте

17:56 Желающий управлять Петербургом член "РОТ Фронта" подал документы в Горизбирком

17:36 Невзоров: В ситуации с Голуновым проиграли журналисты, а выиграл Кремль   1

17:01 Муниципал: Пивоваров встал в пикет у здания ГИК против сокрытия муниципалами даты выборов   3

16:57 Муниципал: Депутата «Коммунистов России» хотят выгнать из партии за предательство Машковцева

16:35 Со второй попытки либертарианцам согласовали московскую акцию в честь Голунова   1

16:25 В ЗакСе «непарламентским словом» раскритиковали новый законопроект о домах-памятниках Петербурга

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.