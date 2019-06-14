«Весна» подала новую заявку на митинг против политрепрессий

Представители движения «Весна» подали в Смольный заявку на проведение 23 июня митинга в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова и других жертв политических репрессий. В качестве вариантов места проведения они указали Троицкую площадь и площадь перед Балтийским домом.

В заявке указано, что в акции примет участие до 3000 человек. Мероприятие планируют начать в шесть часов вечера.

Ранее Смольный отказал «Весне» в проведении акции 23 июня на нескольких других площадках, в том числе в гайд-парке на площади Ленина. По информации комитета по законодательству, там в это время будет выступать духовой оркестр.

«Весна» планировала посвятить свою акцию делу Голунова. После того, как обвинения в отношении журналиста были сняты, организаторы объявили, что на акции вспомнят и о других жертвах политических репрессий: отбывающем арест руководителе муниципальных штабов Алексея Навального Леониде Волкове, московском анархисте и аспиранте МГУ Азате Мифтахове, которого обвинили в поджоге офиса «Единой России», сообщавших о пытках фигурантах «пензенского дела» и обвиняемых по делу «Нового Величия».

Напомним, несмотря на прекращение уголовного дела в отношении Голунова, акции солидарности с ним продолжаются. Их участники, в частности, требуют привлечь к ответственности всех виновных в фабрикации дела.