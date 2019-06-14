Санкт-Петербургский городской театр закроется до конца года

Санкт-Петербургский городской театр, расположенный в доме 46 по Литейному проспекту, в связи с недостаточным финансированием и неокупаемостью навсегда закроет свои двери для посетителей в последний день 2019 года, передает ТАСС.

"Мы три года прожили, самостоятельно разыскивая источники финансирования, но становиться лучше при финансовых возможностях, которые у нас есть, не представляется возможным. А деградировать мы не хотим", - объяснила принятое решение худрук театра Наталия Лапина.

В комитете по культуре, который выделил театру 2 млн рублей на 2019 год, не рады этой новости, но признают, что в городе есть театры, находящиеся в еще более тяжелом финансовом положении.

"В общей тенденции нашего существования мы, насколько возможно, Городскому театру поддержку оказали", - заметил запред профильного комитета Александр Головко.

Закрывающееся учреждение культуры "выросло" в 2016 году из актерской мастерской профессора Сергея Черкасского.