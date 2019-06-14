«Коммунисты России» пригрозили Мариинскому дворцу акцией протеста

Петербургское отделение партии «Коммунисты России» намерено организовать акцию протеста у Мариинского дворца 19 июня, в день очередного заседания городского Законодательного собрания. По словам руководителя отделения Сергея Малинковича, они решили пойти на этот шаг из-за отсутствия возможности для их представителя выступить на часе непарламентских партий.

В ходе заседания 19 июня с короткими докладами выступят представители партий, не представленных в ЗакСе. «Коммунисты России» планировали отправить в парламент своего кандидата в губернаторы Петербурга Михаила Машковцева. Однако, по словам Малинковича, они так и не получили приглашение от аппарата ЗакСа. Коммунист отметил, что их не зовут уже второй год.

- Раньше никаких проблем не было. Нас приглашали и выступали наши представители. Тот же Машковцев выступал. Но второй год эту информацию скрывают. В прошлый раз нас не позвали, а потом объяснили, что мы не получили их письма. Мы еще раз подтвердили наши контактные данные, которые и так всем известны. В этом году мы снова ждали, но не получили приглашения. Узнали из СМИ, что слово представителям непарламентских партий дадут 19 июня, - объяснил ЗАКС.Ру Малинкович.

Незарегистрированный пока кандидат в губернаторы Машковцев связал молчание Мариинского дворца со своей предвыборной кампанией:

- Идут губернаторские выборы. Я главный и самый сильный оппонент действующего губернатора Беглова. Такого опыта работы – кстати говоря, высоко оцененного президентом – ни у кого больше нет. Я опасен. Поэтому нужно сделать все, чтобы меня вообще не замечали.

В пресс-службе ЗакСа не смогли оперативно прокомментировать ситуацию вокруг непарламентских коммунистов и ответить на вопрос, отправлялось ли партии приглашение выступить в Мариинском дворце.

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