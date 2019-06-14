Многолетнюю свалку на проспекте Космонавтов уберут в течение лета

Свалку в южной части проспекта Космонавтов, которую вполне можно назвать многострадальной, и работы по ее устранению проинспектировал врио губернатора Александр Беглов, сообщает пресс-служба городского правительства.

Говорится о том, что мусор вывозят на полигон под Гатчиной темпами, которые опережают намеченный план. Окончательно чистота во дворах, примыкающих к корпусам дома 102, должна будет воцариться к концу июля. Когда это случится, на "проблемной" местности установят камеры слежения.

"Как правило, такие свалки образуются из-за недобросовестных застройщиков, которые экономят свои деньги, добавляя проблемы городу и его жителям. <...> Будем внимательно за ними следить, чтобы предметно предъявлять претензии тем, кто нарушает закон, и принимать жесткие меры", - пообещал Беглов, осматривая территорию.

Отметим, что проблема со свалкой на этом участке не решалась годами. Еще в 2015 году с ней безуспешно пыталось бороться общественное движение "Красивый Петербург". Тремя годами позже за горы мусора "взялись" антимонопольщики, но и их предписания манкировались ответственными лицами.

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