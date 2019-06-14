В арке на Лиговском появилось граффити, посвященное концу отечественной демократии

Петербургская группа художников "Явь", получившая известность своими уличными работами с социально-политическим подтекстом, создала новое произведение "Конец прекрасной эпохи" в арке дома № 131 по Лиговскому проспекту, о чем говорится в аккаунтах творческого объединения во всех социальных сетях. Главный персонаж граффити - средневековый правитель Иван III, во времена царствования которого, по мнению авторов, на территории страны была уничтожена подлинная демократия.

"У России было много поворотных моментов, каждый из которых мог существенно изменить ее, и 1478 год один из таких моментов. Вдох свободы в 90-е был очень коротким и, можно сказать, что демократия закончилась в 1478 году и более не начиналась", - пояснила смысл своего нового труда художница Анастасия Владычкина в беседе с изданием "МБХ медиа".

Навсегда утраченным образцом настоящего прямого народовластия для нее является знаменитое новгородское вече.

Фотография: сообщество "ВКонтакте" арт-группы "Явь"

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