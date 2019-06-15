Вишневский сообщил о разрешении агитировать в метро

ГУП «Петербургский метрополитен» разрешил депутату ЗакСа Борису Вишневскому распространять в метро агитационные материалы к выборам губернатора Петербурга, сообщил парламентарий в своем Telegram-канале.

По словам Вишневского, такое решение было принято после того, как рабочая группа Горизбиркома установила, что правила метрополитена не могут ограничивать права кандидатов в губернаторы на ведение агитации. «У метрополитена не оставалось иного выхода, кроме как согласовать мне распространение», - подытожил депутат.

Листовки для распространения уже готовятся, сообщил Вишневский. Распространять их он собирается после заключения договора с метрополитеном.

Вишневский обратился в метро по этому вопросу 11 июня. До этого волонтеры начали собирать подписи в поддержку врио губернатора Александра Беглова в вестибюлях станций, как за самовыдвиженца. Волонтеры утверждают, что их работа согласована с руководством подземки. Тем временем петербуржцы жалуются на сбор подписей на рабочих местах, например, в ЦНИИ робототехники.

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