СПбГУ отчисляет студента из Германии после интервью с экоактивистами

Санкт-Петербургский государственный университет отчислил студента из Германии Лукаса Латца из-за интервью с экологическими активистами, пишет «Эхо Москвы».

Причиной отчисления называют интервью, которое учившийся по обмену в СПбГУ Латц записал с активистами движения «Стоп ГОК», выступающими против строительства горно-обогатительного комбината под Челябинском. После этого к нему пришли полицейские, сказав, что он нарушил миграционное законодательство: Якобы Лутц работал журналистом по студенческой визе. Были составлены протоколы по ст. 18.10 КоАП (осуществление иностранцем трудовой деятельности без разрешения на работу), передает «ОВД-Инфо».

По данным издания, полицейские прямо сказали, что им не нравится, что иностранец пишет о российских оппозиционерах, а затем, уже после оплаты штрафов, продолжали расспросы и называли движение «Стоп ГОК» экстремистским. Этого движения нет в перечне экстремистских организаций, составленном Минюстом.

Сам Латц утверждал, что брал интервью для исследования экологического движения в России – этому посвящена его магистерская диссертация. Однако 14 июня его пригласили в СПбГУ, чтобы ознакомиться с приказом об отчислении. Латц должен в течение шести дней покинуть Россию, поскольку его студенческая виза аннулирована. Студент собирается обжаловать составленный на него административные протоколы и бороться за восстановление в СПбГУ.