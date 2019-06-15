Полиция назвала жесткие задержания посетителей "Ямы" в Москве "профилактическими мероприятиями"

Полиция задерживала посетителей общественного пространства «Яма» (Хохловская площадь) в Москве в рамках профилактического рейда, пишет ТАСС.

По словам источника, людей задерживают за распитие алкоголя в общественном месте. В ГУ МВД по Москве подтвердили, что на Хохловской площади проводятся профилактические мероприятия. Задержанных доставят в отдел полиции для составления административных протоколов, добавил источник.

Накануне вечером бойцы ОМОНа задержали более десятка посетителей «Ямы», действуя жестко. Перед этим к площади пришли активисты прокремлевского движения «Лев против», есть свидетельства, что правоохранители хватали тех, на кого эти активисты указывали.