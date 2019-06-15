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Новости

15:44

Смольный планирует установить почти 600 новых остановок транспорта

фото ЗакС политика Смольный планирует установить почти 600 новых остановок транспорта

Смольный до середины 2020 года собирается оборудовать порядка 600 новых остановок транспорта в Петербурге, сообщил замдиректора ГКУ «Организатор Перевозок» Дмитрий Процкий в интервью «Фонтанке.ру».

«Нам нужно оборудовать порядка 590 остановок. Это около 10% от того, сколько есть сейчас», - сказал Процкий.

По его словам, это «проблема, которая сейчас обсуждается». К примеру, согласно требованиям по организации остановок, каждая должна иметь заездной карман – а в центре города выполнить это очень проблематично.

Новые остановки планируют оборудовать до июля 2020 года. На некоторых из них, на первых порах, установят лишь табло и знаки остановок, без павильона и заездного «кармана».

Смольный планирует отказаться от большинства коммерческих маршрутков, увеличив взамен число городских автобусов. Случиться это может к июлю 2020 года, сообщил Процкий. По его словам, власти собираются заключить госконтракты на 350 маршрутов, в том числе на 70 ныне действующих для маршруток.

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18:08    
И цены на проезд "общественным транспортом" в очередной раз - возрастут?!...

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