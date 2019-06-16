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10:32

Полиция проверит сбор подписей бюджетников Петербурга по просьбе Горизбиркома

фото ЗакС политика Полиция проверит сбор подписей бюджетников Петербурга по просьбе Горизбиркома

Горизбирком обратился в полицию с просьбой проверить сведения о сборе подписей за кандидата в губернаторы на рабочих местах с использованием служебного положения, передает «Интерфакс».

За последние две недели в ГИК поступили две жалобы на сбор подписей в бюджетных организациях. Ранее поступили жалобы на то, чо в некоторых организациях собирают подписи за выдвижение врио губернатора Александра Беглова – например, в ЦНИИ робототехники.

Собирать подписи на рабочих местах, принуждать избирателей или вознаграждать за подпись запрещено п. 6 ст. 37 федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Собранные таким образом подписи являются недействительными.

При этом сбор подписей за выдвижение Беглова в вестибюлях метрополитена закону не противоречит, отметили в ГИК. В штабе Беглова пояснили, что места для сборщиков подписей метрополитен предоставляет на коммерческой основе. Федеральный закон о выборах напрямую не запрещает вести агитацию и собирать подписи в метро, и существует главенство закона над местными правилами.

Ранее депутат ЗакСа Борис Вишневский обратился в метрополитен с просьбой разрешить и ему рассказывать о своей деятельности как кандидата в губернаторы – и вскоре сообщил о разрешении. Выборы губернатора состоятся 8 сентября 2019 года.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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