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Новости

11:48

Володин поздравил Терешкову с 56-летием со дня ее полета в космос

фото ЗакС политика Володин поздравил Терешкову с 56-летием со дня ее полета в космос

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил депутата Госдумы, космонавта Валентину Терешкову с 56-летней годовщиной со дня ее одиночного полета вокруг Земли, передает РИА «Новости».

Володин назвал полет Терешковой «настоящим прорывом в освоении космоса» и отметил, что это расширило «горизонты возможного для всего человечества». «Слава этого подвига не меркнет с годами. Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов и благополучия. Мы гордимся Вами», - говорится в поздравлении Володина.

16 июня 1963 года Терешкова, первая в мире женщина-космонавт, совершила полет в космос в качестве командира корабля «Восток-6» по программе группового полета с «Восток-5». Ее космический корабль 48 раз облетел вокруг Земли за почти трое суток.

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16:57    
Эта кляча старая голосовала за повышение пенсионного возраста. Нет к ней, поганке никакого уважения!

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