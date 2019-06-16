Полиция насчитала 1,6 тысяч человек на митинге за "справедливость для всех" в Москве

В Москве проходит согласованный митинг «Закон и справедливость для всех» на проспекте Академика Сахарова, полиция насчитала на нем около 1600 участников, передает «Интерфакс».

Изначально этот митинг был запланирован в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, но после того, как журналиста освободили и сняли с него обвинения в попытке сбыта наркотиков, организаторы сменили лозунг.

На акции один из организаторов, глава Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил, что следует изменить законодательство, поскольку «сейчас очень легко сломать человеку судьбу». Член СПЧ Ева Меркачева призвала пересмотреть ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение и изготовление наркотиков).

Голунова заключили под домашний арест 8 июня по обвинению в сбыте наркотиков, однако экспертиза показала, что на смыве с его ладоней и в срезах ногтей следов наркотиков нет, как и в других анализах. 11 июня домашний арест Голунова был отменен, а дело в отношении него прекращено.

12 июня в Москве и Петербурге состоялись акции в поддержку Голунова и других фигурантов сфабрикованных уголовных дел. В Петербурге журналисты и сочувствующие в этот день мирно раздавали газеты с расследованием Голунова, а в Москве провели шествие. В столице правоохранители жестко задержали свыше 500 человек.

На 23 июня мэрия Москвы согласовала еще один митинг той же тематики, который организовывает Либертарианская партия России. На ту же дату пытались согласовать митинг в Петербурге активисты «Весны», но Смольный отказал им. Сейчас «Весна» подала новую заявку.