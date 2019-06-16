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14:21

Полиция насчитала 1,6 тысяч человек на митинге за "справедливость для всех" в Москве

фото ЗакС политика Полиция насчитала 1,6 тысяч человек на митинге за "справедливость для всех" в Москве

В Москве проходит согласованный митинг «Закон и справедливость для всех» на проспекте Академика Сахарова, полиция насчитала на нем около 1600 участников, передает «Интерфакс».

Изначально этот митинг был запланирован в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, но после того, как журналиста освободили и сняли с него обвинения в попытке сбыта наркотиков, организаторы сменили лозунг.

На акции один из организаторов, глава Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил, что следует изменить законодательство, поскольку «сейчас очень легко сломать человеку судьбу». Член СПЧ Ева Меркачева призвала пересмотреть ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение и изготовление наркотиков).

Голунова заключили под домашний арест 8 июня по обвинению в сбыте наркотиков, однако экспертиза показала, что на смыве с его ладоней и в срезах ногтей следов наркотиков нет, как и в других анализах. 11 июня домашний арест Голунова был отменен, а дело в отношении него прекращено.

12 июня в Москве и Петербурге состоялись акции в поддержку Голунова и других фигурантов сфабрикованных уголовных дел. В Петербурге журналисты и сочувствующие в этот день мирно раздавали газеты с расследованием Голунова, а в Москве провели шествие. В столице правоохранители жестко задержали свыше 500 человек.

На 23 июня мэрия Москвы согласовала еще один митинг той же тематики, который организовывает Либертарианская партия России. На ту же дату пытались согласовать митинг в Петербурге активисты «Весны», но Смольный отказал им. Сейчас «Весна» подала новую заявку.

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17:03    
16-00 он же 16-18, поспокойней молодой троллю пригожинский! В своём усердии рьяном, в колготки нагадили. Теперь предстоит вам большая стирка!

16:18    
Судя по численности, в Москве тема интересует узкий круг людей, по опыту предыдущих собраний, около 600 человек. Огромная масса ! Остальные - прохожие, зеваки, любопытные и завсегдатаи любых сборищ. Люди понимают, что в данном случае явная корпоративная смычка, а в названии митинга не хватает уточнения в конце "... для всех журналюг". Десятки лет в стране, да и  во многих других странах, используют подброс наркотиков в разных целях, это ни для кого не секрет. Но только когда это случилось с автором антироссийских статей, поднялся хорошо  организованный визг определённой части журналюг, имеющих ту же проплаченную  направленность на разрушение страны.

16:00    
Наконец-то вылезло главное желание этих организаторов, правозащитников, активистов и прочей пятой колонны, о котором они давно уже забрасывают удочку. ПЕРЕСМОТРЕТЬ СТ.228. Понятно, в какую либеральную сторону. И тут очень удачно подвернулся незаконный арест т. наз."корреспондента", который, по его же интервью Э.Петрову, не работает в "Медузе".

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