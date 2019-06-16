Иван Голунов дал показания полиции в качестве свидетеля

Полиция допросила корреспондента «Медузы» Ивана Голунова в качестве свидетеля, передает ТАСС со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина.

По словам Бадамшина, допрос прошел 15 июня, как и другие следственные действия с участием журналиста. Голунова допросили как свидетеля «по обстоятельствам и событиям, произошедшим с ним», пояснил адвокат.

Следственные действия проводились в рамках того же уголовного дела, по которому Голунов проходил обвиняемым, уточнил Бадамшин. Это дело о попытке сбыта наркотиков, в котором обвиняли журналиста, и по которому он был заключен под домашний арест 8 июня. Спустя несколько дней, 11 июня, Голунова освободили. Экспертиза показала, что на смыве с его ладоней и в срезах ногтей следов наркотиков нет, как и в других анализах.

16 июня в Москве проходит согласованный митинг, запланированный изначально в поддержку Голунова. 12 июня в Москве и Петербурге состоялись акции в поддержку Голунова и других фигурантов сфабрикованных уголовных дел. В Петербурге журналисты и сочувствующие в этот день мирно раздавали газеты с расследованием Голунова, а в Москве провели шествие. В столице правоохранители жестко задержали свыше 500 человек.

На 23 июня мэрия Москвы согласовала еще один митинг той же тематики, который организовывает Либертарианская партия России. На ту же дату пытались согласовать митинг в Петербурге активисты «Весны», но Смольный отказал им. Сейчас «Весна» подала новую заявку.