Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

16:40

Актер Соколов и футболист Булыкин станут новыми соперниками Соболь на выборах в Мосгордуму

фото ЗакС политика Актер Соколов и футболист Булыкин станут новыми соперниками Соболь на выборах в Мосгордуму

Актер Андрей Соколов и футболист Дмитрий Булыкин собираются участвовать в выборах в Мосгордуму по 43-му округу, передает «Интерфакс».

Соколов заявил, что документы в избирком собирается подать завтра, 17 июня. Булыкин в своем Facebook написал, что уже зарегистрировался в качестве самовыдвиженца. Своей главной целью он считает развитие детского и юношеского спорта, а также возможностей для москвичей заниматься спортом. Решение выдвинуться в депутаты, рассказал Булыкин, он принял пару недель назад, когда сдавал экзамен в УЕФА.

На выборах от этого округа также участвуют юрист ФБК Любовь Соболь и «яблочник» Сергей Митрохин. Также собиралась участвовать основатель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер, но 15 июня она отказалась от предвыборной гонки, объяснив это негативным давлением на нее.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


21:21   Бордунов  
Как жулье Любаши боится. Бабам Андрюшу Соколова, мужичкам футболиста. Только не Соболь! Соколов и Булыкин - козлы, конечно. Не знаю, почем их завлекли, но козлы.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Кого из самовыдвиженцев вы бы хотели поддержать своей подписью?

Александра Беглова
Игоря Михайлова
Павла Рассудова
Другого кандидата
Никого


Все новости:
17:58 В Кремле к политике Зеленского относятся со "сдержанным оптимизмом"   2

16:40 Актер Соколов и футболист Булыкин станут новыми соперниками Соболь на выборах в Мосгордуму   1

15:28 Иван Голунов дал показания полиции в качестве свидетеля

14:21 Полиция насчитала 1,6 тысяч человек на митинге за "справедливость для всех" в Москве   3

13:38 Муниципал: ГИК добивается публикации решений о назначении выборов в МО Сосновское и других округах

12:42 Новое место для строительства храма в Екатеринбурге выберут в сентябре

11:48 Володин поздравил Терешкову с 56-летием со дня ее полета в космос   1

11:02 Екатеринбургская епархия отказалась от строительства храма в сквере у Театра драмы   1

10:32 Полиция проверит сбор подписей бюджетников Петербурга по просьбе Горизбиркома

15 июня, 18:01 Дольщики ЖК "Ижора Парк" объявили бессрочную голодовку   2

15 июня, 17:32 Нюта Федермессер отказалась от участия в выборах в Мосгордуму   2

15 июня, 16:23 Муниципал: Партия социальной защиты потребовала распустить ИКМО Сосновское

15 июня, 15:44 Смольный планирует установить почти 600 новых остановок транспорта   1

15 июня, 14:58 Росстат впервые включил в статистику погибших от военных действий

15 июня, 13:34 Полиция назвала жесткие задержания посетителей "Ямы" в Москве "профилактическими мероприятиями"   3

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.