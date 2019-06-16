Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

17:58

В Кремле к политике Зеленского относятся со "сдержанным оптимизмом"

фото ЗакС политика В Кремле к политике Зеленского относятся со "сдержанным оптимизмом"

В Кремле не понимают позицию президента Украины Владимира Зеленского по отношениям с Россией, но есть «ожидания сдержанного оптимизма», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия-1».

Лучшим критерием для президента России Владимира Путина будет понимание подходов украинского коллеги к основным вопросам повестки отношений Москвы и Киева, но ясности нет до сих пор. «Поэтому Путин занимает такую выжидательную позицию», - приводит слова Пескова ТАСС.

По словам Пескова, есть «ожидания сдержанного оптимизма», но без четкого понимания относительно дальнейшего развития событий в Киеве. Основными вопросами повестки дня между двумя странами Песков назвал «в целом недружественную линию Украины по отношению к России» и позицию стран по минским договоренностям.

Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины 20 мая. Тогда же Песков заявил, что Путин не собирается поздравлять украинского коллегу с этим. В июне Путин заявил, что ничего против личных встреч с Зеленским не имеет, но отметил, что украинский лидер «продолжает определенную риторику, называет нас врагами», и ему следует определиться в своих целях.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


19:20    
Китайцы официально только что заявили, что боевая мощь России выше, чем у американцев...И вот с такой-то мощью вооружённых сил, с 500-ми миллиардами долларов золотовалютных резервов, нефтью и газом, от которых зависит Европа и тд. Россия не может проявить политическую волю, чтобы укрофашистов-бандеровцев во главе с Зеленским поставить на колени и спасти русскоязычное население этого недогосударства!

19:11    
Не надо России(Путину) как-то относиться к политике Зеленского!!! Надо свою жёстко навязывать, диктовать, действовать строго по-Сталински! Это на себе в полной мере испытывали Рузвельт и Черчиль, про остальных правителей вообще нечего говорить... Сталин их просто не замечал, не видел в упор, а они выполняли беспрекословно только его решения!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Кого из самовыдвиженцев вы бы хотели поддержать своей подписью?

Александра Беглова
Игоря Михайлова
Павла Рассудова
Другого кандидата
Никого


Все новости:
17:58 В Кремле к политике Зеленского относятся со "сдержанным оптимизмом"   2

16:40 Актер Соколов и футболист Булыкин станут новыми соперниками Соболь на выборах в Мосгордуму   1

15:28 Иван Голунов дал показания полиции в качестве свидетеля

14:21 Полиция насчитала 1,6 тысяч человек на митинге за "справедливость для всех" в Москве   3

13:38 Муниципал: ГИК добивается публикации решений о назначении выборов в МО Сосновское и других округах

12:42 Новое место для строительства храма в Екатеринбурге выберут в сентябре

11:48 Володин поздравил Терешкову с 56-летием со дня ее полета в космос   1

11:02 Екатеринбургская епархия отказалась от строительства храма в сквере у Театра драмы   1

10:32 Полиция проверит сбор подписей бюджетников Петербурга по просьбе Горизбиркома

15 июня, 18:01 Дольщики ЖК "Ижора Парк" объявили бессрочную голодовку   2

15 июня, 17:32 Нюта Федермессер отказалась от участия в выборах в Мосгордуму   2

15 июня, 16:23 Муниципал: Партия социальной защиты потребовала распустить ИКМО Сосновское

15 июня, 15:44 Смольный планирует установить почти 600 новых остановок транспорта   1

15 июня, 14:58 Росстат впервые включил в статистику погибших от военных действий

15 июня, 13:34 Полиция назвала жесткие задержания посетителей "Ямы" в Москве "профилактическими мероприятиями"   3

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.