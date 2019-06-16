В Кремле к политике Зеленского относятся со "сдержанным оптимизмом"

В Кремле не понимают позицию президента Украины Владимира Зеленского по отношениям с Россией, но есть «ожидания сдержанного оптимизма», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия-1».

Лучшим критерием для президента России Владимира Путина будет понимание подходов украинского коллеги к основным вопросам повестки отношений Москвы и Киева, но ясности нет до сих пор. «Поэтому Путин занимает такую выжидательную позицию», - приводит слова Пескова ТАСС.

По словам Пескова, есть «ожидания сдержанного оптимизма», но без четкого понимания относительно дальнейшего развития событий в Киеве. Основными вопросами повестки дня между двумя странами Песков назвал «в целом недружественную линию Украины по отношению к России» и позицию стран по минским договоренностям.

Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины 20 мая. Тогда же Песков заявил, что Путин не собирается поздравлять украинского коллегу с этим. В июне Путин заявил, что ничего против личных встреч с Зеленским не имеет, но отметил, что украинский лидер «продолжает определенную риторику, называет нас врагами», и ему следует определиться в своих целях.