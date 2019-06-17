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Новости

9:26

Прокуратура оценила нанесенный экологии России урон в 12 млрд рублей

фото ЗакС политика Прокуратура оценила нанесенный экологии России урон в 12 млрд рублей

В 2018 году экологии России был нанесен общий ущерб в сумме 12 млрд рублей, передает ТАСС заявление представителя Генеральной прокуратуры Егора Мирошника. Основная часть нарушений приходится на лесную отрасль.

Однако, отметил прокурор, на данный момент количество совершенных экологических преступлений пошло на спад.

"С 2009 года по 2018 год число регистрируемых в стране экологических преступлений сократилось почти в два раза", - такие данные озвучил Мирошник во время российско-китайского круглого стола.

Всего в 2018 году Генпрокуратура выявила около 300 тысяч нарушений экологического законодательства, возбуждено две тысячи уголовных дел.

Напомним, опасаясь экологической катастрофы, жители Архангельской области и Подмосковья на протяжении уже долгого времени протестуют против возведения в их регионах новых мусорных полигонов, расположенных в непосредственной близости к городам.

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13:16    
Эта власть путино-едрисья умеет, только, наводить везде срач, да свой народ обирать! Денег наворовали немеряно! А выделит сумму на мусор.перерабатывающие заводы денег жалко, как бы не повесились от жадности?

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