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Новости

9:51

Екатеринбург ненадолго "официально" окрестили "Городом бесов"

фото ЗакС политика Екатеринбург ненадолго "официально" окрестили "Городом бесов"

На въезде в столицу Урала со стороны Новокольцовской трассы неизвестные активисты, памятуя "бесовской" словесный пассаж телеведущего Владимира Соловьева, разместили под официальным знаком с названием города другой - "Город бесов", передает портал E1.

Табличка, впрочем, на месте долго не продержалась: через некоторое время её сняли сотрудники екатеринбургской ГИБДД, напомнив "шутникам", что за самовольную установку знаков предусматривается штраф до 10 тысяч рублей.

gorod_besov.jpg (314 KB)

Фото: E1

"Городом бесов" Соловьев наименовал Екатеринбург на фоне протестов против возведения храма  в сквере у Театра драмы.

"И вот этот город, в котором бесы до сих пор ходят и гуляют, этот город, разрушивший свой храм и не восстановивший, этот город проявил себя бесами снова. Наследники тех бесов устраивают и сейчас свой шабаш", - негодовал телеведущий.

Недовольство екатеринбуржцев строительством религиозного объекта спровоцировало массовые протесты в середине мая. За неделю были задержаны около сотни человек, несколько десятков оштрафовали и арестовали.

Накануне, напомним, стало известно, что Екатеринбургская епархия отказалась от идеи строительства святыни в сквере у Театра драмы.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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15:15    
Город Бесобург-красиво звучит! Бесобуржцы-тоже!

14:26    
Срочно отправить в Екатеринбург Никиту Михалкова! Он, сегодня, главный телеэкзорцист. Пока всех бесов не изгонит - не выпускать на экран.

13:08    
Большинство людей считают бесами партию едристов, во главе с Путиным и Медведевым!

11:27    
10:00, Он не бес, а бесогон. Как окаянную победит, да в догонку накатит, так и начнет бесов гонять, пока помощь не подоспеет.

10:00    
Главный бес Екатеринбурга(Свердловска) был и есть иуда Ельцин!

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