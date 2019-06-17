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11:01

Журналисту Голунову предоставлена защита как свидетелю

фото ЗакС политика Журналисту Голунову предоставлена защита как свидетелю

Расследователю Ивану Голунову, с которого ранее было снято обвинение в сбыте наркотиков, предоставлена госзащита как свидетелю по уголовному делу, в рамках которого он изначально бы задержан, поделился с Telegram-каналом "Правозащита Открытки" его адвокат Сергей Бадамшин.

15 июня Голунов предстал перед МВД в качестве свидетеля событий, произошедших с ним, и дал первые показания в данном "амплуа". Тогда Бадамшин уточнил, что следственные действия проводились в рамках того же дела, по которому журналист проходил в качестве обвиняемого.

Напомним, МВД прекратило дело о сбыте наркотиков в отношении спецкора "Медузы" 11 июня. После этого Владимир Путин уволил двух столичных высокопоставленных генералов полиции, которые курировали процесс.

12 июня на несогласованное мероприятие в поддержку Голунова на улицы Москвы, заведомо условившись, когда дело еще не было закрыто, вышли как представители прессы, так и обычные горожане, чей "демарш" был жестоко разогнан полицией. Задержано более 400 человек. После прошло еще несколько акций, закончившихся более "миролюбиво".

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