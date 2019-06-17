На акцию в защиту Шиеса от мусора вышло более 4 тысяч северодвинцев

Уличная протестная акция в Северодвинске, в котором, по последним официальным данным, проживает чуть более 180 тысяч человек, гарантированно собрала больше четырех тысяч горожан. Митинг, всецело посвященный проблемам завозимого в Архангельскую область мусора, осветило местное издание 29.ru. Журналисты, говоря о численности, ссылаются на счетчик, установленный при входе на площадь. Таким образом, примерно каждый сороковой житель Северодвинска вышел 16 июня протестовать. Демонстрацию удалось согласовать с городской администрацией.

Если раньше на подобных мероприятиях, проводимых уже более полугода, требования, как правило, ограничивались прекращением строительства мусорного полигона на станции Шиес и завоза подмосковного мусора, то теперь на них требуют отмены уже примененных и продолжающих применяться наказаний к несогласным.

Отметим, что взволнованные проблемой Шиеса жители региона ранее записали видеобращение к президенту Владимиру Путину в надежде на то, что он сможет с ним ознакомиться в ходе традиционной "прямой линии" с населением, намеченной на 20 июня.