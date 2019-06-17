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11:59

Максим Шевченко обещает помочь всем, кто идет на выборы против власти

фото ЗакС политика Максим Шевченко обещает помочь всем, кто идет на выборы против власти

Политический журналист Максим Шевченко, тяготеющий к левому движению, публично, на своем YouTube-канале пообещал всем желающим бросить вызов действующей власти в Единый день голосования 8 сентября оказать свою посильную помощь. Побудило его к этому раздражение, вызванное, в свою очередь, тем, что уже сейчас можно говорить о неких закулисных договоренностях мнимых оппозиционеров с администрацией президента и единороссами. Его также не устраивает выдвижение различного рода артистов и спортсменов, формально не представляющих власть, но, по убеждению Шевченко, явно управляемых ей. Наконец, "системная оппозиция", судит он по событиям в регионах, повсеместно выставляет заведомо слабых кандидатов. 

"Обращаюсь к любому оппозиционеру по всей стране, не только от КПРФ: каждый, кто идет принципиально против власти, без тайных соглашений, мне все равно, будь это коммунист, "яблочник", либерал, националист - я помогу чем могу", - заверил ведущий. 

Публициста и "общественника" также не устраивает выдвижение различного рода артистов и спортсменов, формально не представляющих власть, но, по убеждению Шевченко, явно управляемых ей. Наконец, "системная оппозиция", судит он по событиям в регионах, повсеместно выставляет заведомо слабых кандидатов. Желающий перемен в стране, Шевченко готов предложить бескомпромиссным кандидатам целый ряд услуг. 

"Я помогу стримами, личным присутствием, если надо, я помогу как политтехнолог, причем помогу из политических соображений, без всякой бизнес-составляющей. Просто потому, что тайные сговоры с властью вызывают у меня отвращение, инстинктивное и тошнотворное". 

В настоящий момент, помимо работы в медиасфере, журналист является депутатом Владимирской областной думе. В начале года он был готов к борьбе за пост губернатора Петербурга, но, когда КПРФ остановилась на кандидатуре Владимира Бортко, решил не вставать на пути у единомышленника.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

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20:00   Валерий   walerijart@mail.ru
Я попросил бы разьяснить как действовать в случае, если эти самые единоросы позволят себе проникать во власть, называя себя НЕЗАВИСИМЫМИ. Ведь всех их, понятное дело, не упомнить. Конечно если пройдет Грудинин или какой иной всем известный человек, это уже облегчает задачу. Но очень сильно в этом сомневаюсь Та же дрянь будет искать лазейку так что уже и не разобраться. Ведь выборы в России стали горьким посмещищем для чести всего русского народа.

19:02   Пенсионер  
Сначала нужно навести порядок в Избиркоме, чтобы не было каруселей, чтобы не ходили по домам за голосами, чтобы не было "голосую по указке свыше", чтобы народ не продавал свои голоса за 500 руб., чтобы не было вбросов в избирательные урны, тогда я буду уверен в честных выборах.

12:34    
Шевченко показал непредвзятость готовностью помочь любому, независимо от политических взглядов, кто готов противостоять разъедающей наше общество коррупции. Достойный уважения гражданский поступок.

12:20    
Шевченко ничтожен и никчемен, потому и помощь от него будет нулевая!

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