Максим Шевченко обещает помочь всем, кто идет на выборы против власти

Политический журналист Максим Шевченко, тяготеющий к левому движению, публично, на своем YouTube-канале пообещал всем желающим бросить вызов действующей власти в Единый день голосования 8 сентября оказать свою посильную помощь. Побудило его к этому раздражение, вызванное, в свою очередь, тем, что уже сейчас можно говорить о неких закулисных договоренностях мнимых оппозиционеров с администрацией президента и единороссами. Его также не устраивает выдвижение различного рода артистов и спортсменов, формально не представляющих власть, но, по убеждению Шевченко, явно управляемых ей. Наконец, "системная оппозиция", судит он по событиям в регионах, повсеместно выставляет заведомо слабых кандидатов.

"Обращаюсь к любому оппозиционеру по всей стране, не только от КПРФ: каждый, кто идет принципиально против власти, без тайных соглашений, мне все равно, будь это коммунист, "яблочник", либерал, националист - я помогу чем могу", - заверил ведущий.

Публициста и "общественника" также не устраивает выдвижение различного рода артистов и спортсменов, формально не представляющих власть, но, по убеждению Шевченко, явно управляемых ей. Наконец, "системная оппозиция", судит он по событиям в регионах, повсеместно выставляет заведомо слабых кандидатов. Желающий перемен в стране, Шевченко готов предложить бескомпромиссным кандидатам целый ряд услуг.

"Я помогу стримами, личным присутствием, если надо, я помогу как политтехнолог, причем помогу из политических соображений, без всякой бизнес-составляющей. Просто потому, что тайные сговоры с властью вызывают у меня отвращение, инстинктивное и тошнотворное".

В настоящий момент, помимо работы в медиасфере, журналист является депутатом Владимирской областной думе. В начале года он был готов к борьбе за пост губернатора Петербурга, но, когда КПРФ остановилась на кандидатуре Владимира Бортко, решил не вставать на пути у единомышленника.

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