Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

12:05

Торговый мост капитально отремонтируют за 80 млн рублей

фото ЗакС политика Торговый мост капитально отремонтируют за 80 млн рублей

Петербургское государственное бюджетное учреждение "Мостотрест" заключило с АО "Возрождение" контракт на капитальный ремонт Торгового моста, передает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры. Стоимость работ, которые должны быть завершены до 15 октября 2020 года, составит 80,3 млн рублей.

Отмечается, что переправа, являющаяся объектом культурного наследия, уже давно нуждается в "обновлении": эксперты выявили дефекты, снижающие показатели грузоподъемности и долговечности сооружения, которые и предстоит устранить ремонтной бригаде. В рамках капремонта подрядчик установит также монолитную железобетонную плиту на существующее металлическое пролетное строение и заменит опорные части моста. 

"Помимо этого, будут отреставрированы гранитные элементы переправы и устроено новое гранитное парапетное ограждение. Специалисты произведут очистку и окраску металлических элементов, отреставрируют перильное ограждение и уложат новое асфальтобетонное покрытие проезжей части. Торшеры-фонари и светильники отреставрируют в условиях мастерской", - добавили в КРТИ.

Ради ремонта Торгового моста, соединяющего Театральную площадь и улицу Союза Печатников, перекроют движение для авто- и водного транспорта.

 

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Как вы считаете, повторятся ли на муниципальных выборах проблемы 2014 года?

Да
Нет, не будет проблем
Нет, проблемы будут новые


Все новости:
21:39 Муниципал: Член Горизбиркома о «тайных» назначениях выборов: Повторяется история 2014 года

20:55 BadComedian заключил "мировую" с поддерживаемой Минкультом компанией Kinodanz

20:35 Муниципал: Муниципальное дежавю

20:23 Муниципал: Петродворцовый район: «Большой ротации не будет»

20:20 Ройзман призвал "прогрессивную общественность" оставить Голунова в покое

19:42 Удальцов решил поучаствовать в "прямой линии" с Путиным через СМИ

19:11 Макаров обошел всех глав региональных Заксобраний по упоминаниям в СМИ за май   1

18:58 Муниципал: Сторонники Навального узнали о «тайном» объявлении выборов в МО «Сампсониевское»   1

18:55 Беглов попросил всех желающих помитинговать в день "Алых парусов" "не омрачать праздник" детям   3

18:39 Муниципал: Центризбирком недоволен утаиванием выборов в петербургских муниципалитетах

18:31 Коллег Голунова по "Медузе" вызывают на допросы по делу об обороте наркотиков

18:09 Милонов примет граждан, чьим депутатом был скончавшийся Павел Зеленков

18:03 В Петербурге полицейские задержали несовершеннолетнего основателя профсоюза школьников

17:41 Миронов напомнил Путину о "народосбережении"   1

17:36 Муниципал: Сотрудников ИКМО «Сосновское» застали за чаепитием в часы приема документов

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.