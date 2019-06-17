Чиновников Калининградской области подозревают в хищениях 3,2 млн рублей В Калининградской области местное управление ФСБ открыло шесть уголовных дел в отношении пятерых сотрудников регионального Министерства образования, сообщает ТАСС. Суммарно им вменяется хищение 3,2 млн рублей бюджетных рублей. Согласно официальному заявлению, "противоправные действия" удалось пресечь. Трое из пяти подозреваемых, по версии правоохранителей, в разное время руководили одним из бюджетных детских учреждений, подведомственным администрации, и фиктивно нанимали на работу людей, выплачивая им зарплаты из регионального бюджета. Тем временем, "сотрудники" учреждения работали в других организациях. В ближайшее время задержанным изберут меру пресечения. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен