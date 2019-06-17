Компания Ротенберга получила 881 млн рублей на обслуживание Крымского моста

Подконтрольная бизнесмену Аркадию Ротенбергу российская строительная компания "Мостотрест" получила подряд на круглогодичное обслуживание автомобильной части Крымского моста на сумму 881 млн рублей, передают "Ведомости".

Изначально конкурс был признан несостоявшимся, так как на лот была подана всего одна заявка. В итоге ФКУ "Упрдор „Тамань“" вынуждена была воспользоваться услугами "Мостотреста", который будет следить за качеством дорожного полотна переправы, закупать необходимые для ремонта материалы и устранять последствия ДТП.

За невыполнение обязательств или за их недоброкачественное исполнение компании может грозить штраф.

В прошлом году, пишут "Ведомости", контракт, заключенный с "Мостотрестом", обходился "казне" в два раза дешевле - 480 млн рублей.

Открыли переправу 15 мая 2018 года президент Владимир Путин и Аркадий Ротенберг, чьи структуры занимались её строительством. Позднее Евросоюз ввел санкции против данных компаний. Мост возводили с февраля 2016 года, изначально запустить движение по нему хотели в декабре 2018 года, однако это удалось сделать на полгода раньше. Общая стоимость строительства – порядка 228 млрд рублей. Протяженность моста – 19 километров. Это первый мост, соединивший Крым с Краснодарским краем: ранее регионы соединяла паромная переправа.