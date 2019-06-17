На Минеральной улице пытались поджечь костел Рано утром 17 июня ремонтируемой католической церкви в промышленной части Калининского района попыталась нанести значительный ущерб злоумышленница, пишет ТАСС, ссылаясь на источники в спасательной службе. "В двухэтажном сооружении церкви, находящемся на капитальном ремонте, женщина совершила попытку поджога при помощи зажигательной смеси", - описали инцидент в ведомстве. Пламя удалось в срочном порядке погасить, и в результате обошлось без пострадавших. Построенный в середине 19 века, костел Посещения Девы Марии, расположенный на Минеральной улице, входит в список памятников архитектуры регионального значения КГИОП. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен