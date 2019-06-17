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Новости

13:53

На Минеральной улице пытались поджечь костел

фото ЗакС политика На Минеральной улице пытались поджечь костел

Рано утром 17 июня ремонтируемой католической церкви в промышленной части Калининского района попыталась нанести значительный ущерб злоумышленница, пишет ТАСС, ссылаясь на источники в спасательной службе.

"В двухэтажном сооружении церкви, находящемся на капитальном ремонте, женщина совершила попытку поджога при помощи зажигательной смеси", - описали инцидент в ведомстве.

Пламя удалось в срочном порядке погасить, и в результате обошлось без пострадавших.

Построенный в середине 19 века, костел Посещения Девы Марии, расположенный на Минеральной улице, входит в список памятников архитектуры регионального значения КГИОП.

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16:55    
Это ещё и памятник. Тетку надо лечить!

14:50    
Кретинизм на религиозной почве процветает круглый год. Пагубное влияние религии (любой) не видят только недалёкие люди, разум им затмевают красивые обряды, песнопения, сладкоголосые и сладкоречивые служители культов.

14:17   Кучерявый Кац Урбанина  
Вот это я не одобряю, нормальный костел!

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