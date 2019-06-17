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Новости

14:30

Опробовав новую методику, ВЦИОМ вновь зафиксировал падение рейтинга доверия Путину

фото ЗакС политика Опробовав новую методику, ВЦИОМ вновь зафиксировал падение рейтинга доверия Путину

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) вновь зафиксировал падение рейтинга доверия действующему главе государства Владимиру Путину, следует из результатов опроса, проведенного с 3 по 9 июня.

Так, по данным ВЦИОМ, президенту доверяют 71,1% респондентов, однако неделей ранее показатели были выше - 72,4%. В негативном контексте о Путине высказались 25% опрошенных.

С недавнего времени ВЦИОМ проводит свои социологические изыскания по новой методике. Сначала участникам исследования задается прямой вопрос: "Скажите, вы доверяете или не доверяете [называется фамилия политика]?". В числе кандидатов - Путин, Дмитрий Медведев,  Владимир Жириновский, Геннадий Зюганов и Сергей Миронов. У всех перечисленных выше рейтинг доверия на данный момент не пересек отметки в 40%.

После прямого вопроса, социологи задают опрашиваемым открытый: "Кому из политиков вы доверяете?". В списке претендентов на общественное доверие, после Путина, присутствуют Сергей Шойгу (13,2%) и Сергей Лавров (11,4%).

Новый метод опроса ВЦИОМ избрал для себя после того, как в мае был зафиксирован рекордно низкий показатель недоверия главе государства - 31,7%. Через некоторое время социологи отчитались о "сенсационном" колебании рейтинга: выяснилось, что Путину доверяют не 30% россиян, а 72,3%.

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18:14   Сергей Леонидович  
ВЦИОМ - "продажная девка" Кремля. С какими потугам и изобретательностью приходится структурам ВЦИОМ проводить "исследования", чтобы показать хоть какой-то положительный результат и при этом в глазах коллег социологов не выглядеть уж совсем пресмыкающейся организацией. ВЦИОМ - государственная структура, которая получает деньги за враньё.

18:10    
Я думаю верных 146% доверяют.

17:12   пп  
Сколько бы ВЦИОМ не приписывал Путину,реальный рейтинг у него 25-30%!И они и мы и Кремль это знает.Но продолжают вешать нам лапшу,телепропаганда уже не работает.Надеюсь ему осталось не долго..

16:50   Саша  
От формы постановки пениса при соц.опросе зависит процент поддержи или не поддержки того или другого политика в любой стране мира! Путин воссоединением Крыма с Россией в 2014г. увеличил свой пенис в 2 раза!!!!!!!!! Реально Путин МОЖЕТ ПОВТОРИТЬ увеличение своего пениса! Ждём с нетерпением!

16:47   Бордунов  
15:14 "От формы постановки вопроса при соц.опросе зависит процент поддержи или не поддержки"
Да-да. Если поставить вопрос "Вам лучше с Путиным или без головы?", поддержка будет 100%.
Как ни мухлюет вциом, ни колдуют косметологи, ни заговаривают пропагандоны, ни нахваливают тролли, путинг падает.
Народ умнеет. Это для России очень хорошо.

16:22   Анатолий   anatol-sukharev@yandex.ru
Короля разыгрывает свита, управлять страной с такой громадной территорией как Россия. И от того как работает аппарат президента, правительство, советники зависит доверие Президента. А работоспособности можно только позавидовать. И все же больше надо опираться на народ. Действовать  от имени народа.

15:35    
Вору и лжецу доверия не будет.

15:14    
От формы постановки вопроса при соц.опросе зависит процент поддержи или не поддержки того или другого политика в любой стране мира! Путин воссоединением Крыма с Россией в 2014г. увеличил свой рейтинг в 2 раза!!!!!!!!! Реально Путин МОЖЕТ ПОВТОРИТЬ увеличение своего рейтинга, возвратив в Россию РУССКИЙ город 500-тысячный Мариуполь(Жданов) на Азовском море, а лучше всю Новороссию! Ждём с нетерпением!

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