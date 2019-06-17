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Новости

15:20

Дмитрий Дубровский о кандидатах в губернаторы: Кто все эти люди?

фото ЗакС политика Дмитрий Дубровский о кандидатах в губернаторы: Кто все эти люди?

Общественный деятель, член правозащитного совета Петербурга Дмитрий Дубровский в свете предстоящих выборов, сетуя на предрешенность их итога, предположил, что эта процедура теоретически могла бы быть полезной, если бы сильные кандидаты дебатировали и доносили до общественности альтернативную точку зрения на развития города. Однако, сильных кандидатов с внятной позицией он на данный момент не видит и, несмотря на хорошее знание городской политики, в массе случаев даже не очень понимает, что за людей зарегистрировали в Горизбиркоме. Соответственно, избирателю будет еще на порядок сложнее разобраться в предложенном ему "наборе".

"Сегодняшний список кандидатов, он очень странный: кто вообще все эти люди? Я там только Красимира Врански знаю, и тот уже снялся. Ну, хорошо, еще Амосов... У нас, знаете, такие "публичные" политики, что действительно хочется спросить - кто все эти люди?", - применил Дубровский известный риторический прием.

По его прогнозу, главным оппонентом кандидату от власти суждено стать бывшему "яблочнику", депутату Михаилу Амосову. Что же касается слухов о том, что власть, возможно, в последний момент заменит врио губернатора Александра Беглова на другого кандидата (иногда называют фигуру председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера), то верить этому, по мнению гостя "Эха Петербурга", вряд ли стоит.

"Питер - очень консервативный город, и здесь, если уже договорились с людьми, то нужно как-то сделать "по понятиям". Если Беглову уже пообещали, то он и будет", - предрек правозащитник.

Всего, по состоянию на 17 июня, Горизбирком принял документы у 24 потенциальных кандидатов в губернаторы. Подать их можно до конца месяца.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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18:07    
16.09
Вы жертва ЕГЭ? Про Пушкина что-то слышали? Или Малахов первый в рейтинге информации?

18:01    
16.09
Дубровский еще сказал:" Тише, Маша. Я - Дубровский.

17:06    
16:09, Читайте классиков. Дубровский - гроза олигархов от Троекурова до наших современников.

16:42    
Дубровский и про Кролика  не разу не слышал?

16:09    
А кто этот дубровский?

15:28    
Надо ужесточать фильтр отбора, чтобы всякая городская шпана, вроде Амосова, Вишневского и др. не имела никаких шансов стать кандидатами в губернаторы великого города! Вон пусть "политики"-изгои идут на помойки банки пивные собирать, там им самое место!

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