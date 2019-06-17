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15:58

Думский "жириновец" взял в помощники блогера Хованского

фото ЗакС политика Думский "жириновец" взял в помощники блогера Хованского

Самый молодой депутат Государственной думы Василий Власов, представляющий ЛДПР, привлек в свою команду в качестве помощника на общественных началах одного из самых популярных YouTube-блогеров Юрия Хованского, передает РИА "Новости". Последний известен ведением стендап-шоу, изобилующими ненормативной лексикой, а также видеороликами, посвященными анализу фастфуда и алкогольной продукции.

"Он сможет донести до молодежи некоторые инициативы и нам помочь в нашем законотворческом процессе. Его видео набирают больше миллиона просмотров каждое. И мне кажется, что это молодежная аудитория, которая может какие-то предложения ему высказывать, а он уже будет это дело собирать и транслировать нам в Государственную думу", - представил депутат свое видение ближайшего будущего 23-летний законотворец.

На канал канал Хованского на сегодняшний день подписаны 3,9 млн человек.

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16:51    
Посмотрел пару его клипов... Блогеру и депутату, с моей точки зрения, срочно нужно пройти тест на наркотики и адекватность...

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