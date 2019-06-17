Профессор Соловей дал оценку санкционированной акции в поддержку Голунова

Политолог, профессор МГИМО Валерий Соловей подвел итог столичной акции в поддержку журналиста Ивана Голунова 16 июня, одобренной московской мэрией и потому вызвавшей споры и определенный раскол в рядах общественных и политических деятелей, которые причисляют себя к оппозиции.

"Особо следить было не за чем. В общем, все произошло даже хуже, чем предполагалось. Явка была на редкость низкой, и это понятно, потому что спала острота проблемы, а организаторы митинга воспринимаются как люди, которым не доверяют в политическом смысле", - представил свою лаконичную характеристику спорному митингу ученый.

Настроения в стане столичных либералов вызывают у него ассоциацию с перестроечными временами: недоверия ко всему, "пахнущему" официозом, становится все больше.

"Почему им не доверяют - это вопрос к некоторым фактам их биографии <...>. Что-то заставляет подозревать в этих людях двойную игру или работу на власть, что, впрочем они не особо и отрицают. Лично мне это уже напоминает отношение к КПСС на рубеже 1989-1990 годов", - отметил Соловей.

Ранее с эмоциональной осуждающей речью в адрес тех, кто предпочел несанкционированному митингу 12 июня санкционированный, выступил политик Алексей Навальный. Гнев его распространился и на тех, кто просто "отошел в сторонку" после переговоров в мэрии и освобождения Ивана Голунова, тем самым, по мнению Навального, развязав руки ОМОН и Росгвардии. Напомним, запрещенное шествие закончилось для более 500 москвичей времяпрепровождением в автозаке. Отдельным участникам "достались" применение грубой силы и крупные штрафы.

Напомним, уголовное дело против журналиста, вскорости закрытое, вызвало общественный гнев и проявления гражданской солидарности по всей стороне. Принято считать, что именно это, а также отсутствие внятных доказательств вины Голунова, которому инкриминировали сбыт наркотиков, вынудили власть "сдать назад".