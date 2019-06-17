Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

16:39

Профессор Соловей дал оценку санкционированной акции в поддержку Голунова

фото ЗакС политика Профессор Соловей дал оценку санкционированной акции в поддержку Голунова

Политолог, профессор МГИМО Валерий Соловей подвел итог столичной акции в поддержку журналиста Ивана Голунова 16 июня, одобренной московской мэрией и потому вызвавшей споры и определенный раскол в рядах общественных и политических деятелей, которые причисляют себя к оппозиции.

"Особо следить было не за чем. В общем, все произошло даже хуже, чем предполагалось. Явка была на редкость низкой, и это понятно, потому что спала острота проблемы, а организаторы митинга воспринимаются как люди, которым не доверяют в политическом смысле", - представил свою лаконичную характеристику спорному митингу ученый.

Настроения в стане столичных либералов вызывают у него ассоциацию с перестроечными временами: недоверия ко всему, "пахнущему" официозом, становится все больше.

"Почему им не доверяют - это вопрос к некоторым фактам их биографии <...>. Что-то заставляет подозревать в этих людях двойную игру или работу на власть, что, впрочем они не особо и отрицают. Лично мне это уже напоминает отношение к КПСС на рубеже 1989-1990 годов", - отметил Соловей.

Ранее с эмоциональной осуждающей речью в адрес тех, кто предпочел несанкционированному митингу 12 июня санкционированный, выступил политик Алексей Навальный. Гнев его распространился и на тех, кто просто "отошел в сторонку" после переговоров в мэрии и освобождения Ивана Голунова, тем самым, по мнению Навального, развязав руки ОМОН и Росгвардии. Напомним, запрещенное шествие закончилось для более 500 москвичей времяпрепровождением в автозаке. Отдельным участникам "достались" применение грубой силы и крупные штрафы.

Напомним, уголовное дело против журналиста, вскорости закрытое, вызвало общественный гнев и проявления гражданской солидарности по всей стороне. Принято считать, что именно это, а также отсутствие внятных доказательств вины Голунова, которому инкриминировали сбыт наркотиков, вынудили власть "сдать назад".

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

20:20 Ройзман призвал "прогрессивную общественность" оставить Голунова в покое

18:31 Коллег Голунова по "Медузе" вызывают на допросы по делу об обороте наркотиков

11:01 Журналисту Голунову предоставлена защита как свидетелю

16 июня, 15:28 Иван Голунов дал показания полиции в качестве свидетеля

16 июня, 14:21 Полиция насчитала 1,6 тысяч человек на митинге за "справедливость для всех" в Москве

14 июня, 17:36 Невзоров: В ситуации с Голуновым проиграли журналисты, а выиграл Кремль

14 июня, 16:35 Со второй попытки либертарианцам согласовали московскую акцию в честь Голунова

14 июня, 14:45 Кричавшего "С Днем России!" участника "марша Голунова" оштрафовали на 15 тысяч рублей

14 июня, 10:16 "Новая" рассказала о заграничных виллах семьи подполковника ФСБ, которого связывают с делом Голунова

13 июня, 19:25 Либертарианцы спорят с московской мэрией о новой акции в защиту Голунова

Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


16:52    
Путин всё-таки хороший тактик, надо отдать ему должное! Ведь без всяких массовых репрессий под корень разгромил прозападную "пятую колонну" в России, которая уже не в агонии, а в гнилостном разложении! И ей уже не встать на ноги, пока правит Путин! О чём убедительно свидетельствует отсутствие людей на шабашах прозападных ненавистников России, на самых последних тем более! "Бери плакат-иди домой!"

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Как вы считаете, повторятся ли на муниципальных выборах проблемы 2014 года?

Да
Нет, не будет проблем
Нет, проблемы будут новые


Все новости:
21:39 Муниципал: Член Горизбиркома о «тайных» назначениях выборов: Повторяется история 2014 года

20:55 BadComedian заключил "мировую" с поддерживаемой Минкультом компанией Kinodanz

20:35 Муниципал: Муниципальное дежавю

20:23 Муниципал: Петродворцовый район: «Большой ротации не будет»

20:20 Ройзман призвал "прогрессивную общественность" оставить Голунова в покое

19:42 Удальцов решил поучаствовать в "прямой линии" с Путиным через СМИ

19:11 Макаров обошел всех глав региональных Заксобраний по упоминаниям в СМИ за май   1

18:58 Муниципал: Сторонники Навального узнали о «тайном» объявлении выборов в МО «Сампсониевское»   1

18:55 Беглов попросил всех желающих помитинговать в день "Алых парусов" "не омрачать праздник" детям   3

18:39 Муниципал: Центризбирком недоволен утаиванием выборов в петербургских муниципалитетах

18:31 Коллег Голунова по "Медузе" вызывают на допросы по делу об обороте наркотиков

18:09 Милонов примет граждан, чьим депутатом был скончавшийся Павел Зеленков

18:03 В Петербурге полицейские задержали несовершеннолетнего основателя профсоюза школьников

17:41 Миронов напомнил Путину о "народосбережении"   1

17:36 Муниципал: Сотрудников ИКМО «Сосновское» застали за чаепитием в часы приема документов

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.