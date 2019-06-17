Более 400 тысяч предложений по улучшению Петербурга поступило в Смольный от горожан

В рамках конкурса "Родной район" в администрацию Петербурга поступило свыше 400 тысяч предложений о том, как можно улучшить город, рассказал на заседании малого правительства временный градоначальник Северной столицы Александр Беглов.

Опрос петербуржцев на тему благоустройства прошел с 15 апреля по 15 июня. Наибольшее количество инициатив поступило от жителей Приморского района, направивших в Смольный 51 тысячу анкет, Выборгского (50 тысяч) и Калининского (47 тысяч) районов.

Самой резонансной темой горожане считают качество ремонта дорог - по данному вопросу зарегистрировано свыше 216 тысяч пожеланий; на втором месте (170 тысяч) - вопросы комплексного благоустройства и озеленения территорий.

Беглов поручил сформировать по завершении отбора рабочую экспертную группу и конкурсную комиссию, которые и определят победителей. Сам процесс голосования, в очередной раз отметил врио губернатора, должен быть максимально прозрачен и понятен горожанам.

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