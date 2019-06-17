В Петербурге полицейские задержали несовершеннолетнего основателя профсоюза школьников

Петербургские правоохранители задержали подростка Леонида Ш., основавшего в ноябре 2018 года профсоюз школьников "Ученик" - организацию, которая, не успев просуществовать и пары недель, принесла ему немало бюрократических хлопот.

"В 13:30 без объяснения причин был задержан член ЦК профсоюза "Ученик" Леонид Ш. В настоящее время он находится во втором отделе по адресу Садовая, 58 , связь с ним ограничена", - поделились соратники юноши в паблике "Ученик" "ВКонтакте".

Как информирует "ОВД-Инфо", Леонид Ш. был доставлен в отдел полиции из-за участия в одиночном пикете. Стражи правопорядка подумывают составить на него протокол по ст. 20.2 КоАП (Нарушение правил проведения акции).

О давлении со стороны взрослых, с которым столкнулся юный Леонид Ш., решивший организовать некое подобие сообщества, отстаивающего свои интересы, ранее подробно рассказывала "Медиазона". ЗАКС.Ру в свою очередь писал о том, что ему грозили и отчислением, и походом в прокуратуру, и лечением в психбольнице.