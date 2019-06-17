Милонов примет граждан, чьим депутатом был скончавшийся Павел Зеленков

До того, как состоятся дополнительные выборы в Законодательное собрание, на которых поборются претенденты на место скоропостижно скончавшегося Павла Зеленкова, решать проблемы его избирателей намерен депутат Государственной думы Виталий Милонов, объявивший об этом в Instagram.

"Сегодня принимаю избирателей, записавшихся к нашему дорогому другу Павлу Зеленкову. Считаю своим долгом до выборов нового депутата взять обязанности по приёму людей на себя", - анонсировал единоросс.

В качестве примера одной из насущных проблем граждан округа, по которому был избран Зеленков (депутат курировал часть Московского района), Милонов привел жалобу на посуточную аренду квартиры, которую, обманывая соседей, осуществляет местный житель.

"Негодяй, сдающий квартиру через Букинг, получит по заслугам", - пригрозил думский депутат.

Ожидается, что на очередном пленарном заседании парламента 19 июня объявят о досрочном прекращении полномочий Зеленкова, ушедшего из жизни 10 числа. После этого Горизбирком должен будет назначить дополнительные выборы, на которых решится судьба освободившегося депутатского мандата.

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