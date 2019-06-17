Коллег Голунова по "Медузе" вызывают на допросы по делу об обороте наркотиков

Всех проживающих в Москве сотрудников "Медузы" столичные правоохранители стали вызывать на допросы по делу о распространении наркотиков, по которому расследователь издания Иван Голунов проходит в статусе свидетеля. Интересы журналистов представляют юристы "Правозащиты Открытки".

Подробности допросов не разглашаются. Голунову, напомним, как свидетелю, предоставлена госзащита.

МВД прекратило дело о сбыте наркотиков в отношении спецкора "Медузы" 11 июня. После этого Владимир Путин уволил двух столичных высокопоставленных генералов полиции, которые курировали процесс.

12 июня на несогласованное мероприятие в поддержку Голунова на улицы Москвы, заведомо условившись, когда дело еще не было закрыто, вышли как представители прессы, так и обычные горожане, чей "демарш" был жестоко разогнан полицией. Задержано более 400 человек. После прошло еще несколько акций, закончившихся более "миролюбиво".