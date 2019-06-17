Беглов попросил всех желающих помитинговать в день "Алых парусов" "не омрачать праздник" детям

На прошедшем сегодня, 17 июня, совещании в Смольном временный градоначальник Петербурга Александр Беглов обсудил с главой комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Ольгой Аришиной вопросы, связанные с организацией и проведением 23 июня праздника выпускников "Алые паруса".

Аришина анонсировала, что на обозначенный день горожане подали сразу две заявки на проведение в центре города общественно значимых мероприятий, а именно: митинга в честь прекращения уголовного преследования журналиста Ивана Голунова на площади Ленина и серии одиночных пикетов экологической тематики. В согласовании митинга, организатором которого выступает движение "Весна", Смольный уже один раз отказал, однако активисты подали еще одну заявку.

Беглова услышанное не удовлетворило, в связи с чем он поручил в ближайшее время позвать заявителей акций в Смольный и объяснить им, что портить митингами праздник детям не следует, для этих целей лучше выбрать другие даты. Аришиной дан наказ пойти организаторам навстречу.

"Я обращаюсь ко всем политическим партиям и общественным организациям. Прошу еще раз внимательно пересмотреть свои заявления и свои желания о проведении каких-либо общественных мероприятий. Потому что это большой праздник. Мы к нему готовились целый год и сделали все необходимое, чтобы нашим детям было хорошо, чтобы было безопасно, чтобы никакие другие мероприятия не омрачали им праздник. Я думаю, что в календаре много дней, много других чисел, когда можно провести абсолютно любые мероприятия. Мы с уважением относимся ко всем правам, но у меня просьба воздержаться от проведения мероприятий в этот день", - цитирует "Петербургский дневник" просьбу Беглова.

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