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18:55

Беглов попросил всех желающих помитинговать в день "Алых парусов" "не омрачать праздник" детям

фото ЗакС политика Беглов попросил всех желающих помитинговать в день "Алых парусов" "не омрачать праздник" детям

На прошедшем сегодня, 17 июня, совещании в Смольном временный градоначальник Петербурга Александр Беглов обсудил с главой комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Ольгой Аришиной вопросы, связанные с организацией и проведением 23 июня праздника выпускников "Алые паруса".

Аришина анонсировала, что на обозначенный день горожане подали сразу две заявки на проведение в центре города общественно значимых мероприятий, а именно: митинга в честь прекращения уголовного преследования журналиста Ивана Голунова на площади Ленина и серии одиночных пикетов экологической тематики. В согласовании митинга, организатором которого выступает движение "Весна", Смольный уже один раз отказал, однако активисты подали еще одну заявку.

Беглова услышанное не удовлетворило, в связи с чем он поручил в ближайшее время позвать заявителей акций в Смольный и объяснить им, что портить митингами праздник детям не следует, для этих целей лучше выбрать другие даты. Аришиной дан наказ пойти организаторам навстречу.

"Я обращаюсь ко всем политическим партиям и общественным организациям. Прошу еще раз внимательно пересмотреть свои заявления и свои желания о проведении каких-либо общественных мероприятий. Потому что это большой праздник. Мы к нему готовились целый год и сделали все необходимое, чтобы нашим детям было хорошо, чтобы было безопасно, чтобы никакие другие мероприятия не омрачали им праздник. Я думаю, что в календаре много дней, много других чисел, когда можно провести абсолютно любые мероприятия. Мы с уважением относимся ко всем правам, но у меня просьба воздержаться от проведения мероприятий в этот день", - цитирует "Петербургский дневник" просьбу Беглова.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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21:49    
Не доводите, едрисня антинародная, людей своей ложью, кризисом и несправедливыми поборами, своими тарифами коммунальным, своей коррупцией! Соблюдайте Конституцию РФ! И, люди не будут митинговать и тыкать едро-путинскую власть в их дерьмо, носом!

20:46   Alina  
Активисты в курсе, что у детей выпускной всего РАЗ В ЖИЗНИ?!  Меня не удивляет просьба градоначальника. Он просит, а я требую! Подавайте свои заявки в другой день!
Уж извините, но соперничать с  таким праздником – это просто свинство!

19:52    
Эти паскудные твари могут испортить любой праздник и устроить шоу даже из похорон. Ничего святого у уродов !

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