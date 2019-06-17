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19:11

Макаров обошел всех глав региональных Заксобраний по упоминаниям в СМИ за май

фото ЗакС политика Макаров обошел всех глав региональных Заксобраний по упоминаниям в СМИ за май

Специализированная компания "Медиалогия" подготовила рейтинг упоминаемости и цитируемости в СМИ руководителей региональных парламентов за прошедший месяц. Всероссийский майский "зачет" возглавил спикер петербургского ЗакСа Вячеслав Макаров. Строчкой ниже оказался представитель республики Татарстан Фарид Мухаметшин. Замкнул тройку глава совета депутатов Московской области Алексей Шапошников.

Авторы исследования в комментарии к нему пишут, что высшую позицию в рейтинге Макарову обеспечили два события с его участием. Первое - это скандал, связанный с нападками СМИ и некоторых депутатов на Максима Резника, в ходе которого спикер фактически отказался применять какие-либо санкции к коллеге по парламенту. Второе событие - назначение руководимым им органом выборов губернатора на 8 сентября и сопутствующий комментарий Макарова, заявившего о необходимости стабильности и социальных гарантий для петербуржцев.

В прошлом месяце Макаров в аналогичном рейтинге "финишировал" вторым, уступив главе подмосковного Законодательного собрания Шапошникову.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

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21:41    
У Макарки по упоминаниям о нём в народе, Геростратова слава! Впрочем, как и у все е-дрисни антинародной!

Страница 1-ая (всего: 1)
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