Удальцов решил поучаствовать в "прямой линии" с Путиным через СМИ

Политик Сергей Удальцов, возможно, полагая, что президент Владимир Путин регулярно и внимательно читает ресурс "Свободная пресса", опубликовал на сайте издания пять вопросов к "прямой линии" главы государства с народом, которая должна пройти 20 июня.

Прежде всего, Удальцова интересует личность будущего премьер-министра и его политические взгляды: политик ждет назначения на этот пост носителя левой идеологии, считает, что большинство населения хочет того же самого, и поэтому спрашивает Путина, когда, наконец, россияне получат такого чиновника. Образцовой кандидатурой для лидера "Левого фронта" является участник прошлогодних президентских выборов Павел Грудинин.

Второй по значимости и актуальности темой автор статьи называет необходимость национализации всех природных ресурсов и точно так же спрашивает, когда это случится в России.

Вопрос номер три дословно звучит так: "Когда будет установлен человеческий прожиточный минимум — не менее 30 000 рублей, позволяющий жить, а не выживать?".

Пенсионной реформе и требованию ее отмены отведено скромное четвертое место, а замыкает список вопросов Удальцова обращение персонального характера: "Когда будет отправлен в отставку и предан справедливому суду за организацию криминальной приватизации символ «лихих 90-х» Анатолий Чубайс?".

В тексте Удальцова не говорится о том, попросил ли он кого-нибудь лично обратиться к Путину за разъяснением вышеперечисленного 20 июня.