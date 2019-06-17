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20:20

Ройзман призвал "прогрессивную общественность" оставить Голунова в покое

фото ЗакС политика Ройзман призвал "прогрессивную общественность" оставить Голунова в покое

Пресытившись чтением различных споров в Facebook относительно "правильных" и "неправильных" протестов в честь обвиненного и вскоре освобожденного судом журналиста Ивана Голунова, участия в этих акциях и неучастия, политик Евгений Ройзман нашел такие разговоры бессмысленными и сомнительными с этической точки зрения.

Среди того, что ему довелось услышать и прочесть в исполнении так называемых лидеров общественного мнения, были даже упреки в адрес самого фигуранта недавно закрытого уголовного дела: часть публики осталась недовольна отсутствием Голунова на акциях в свою же честь и некоторыми его интервью, данными после освобождения.

"У Голунова своя жизнь, и он никому ничего не обещал, он может давать интервью хоть Russia Today, хоть "Комсомольской правде", это его дело. За Голунова заступались не потому, что он лидер протеста, а потому что человек подвергся несправедливости. Голунов и "Медуза" отвечают сами за себя, мы - сами за себя, и никаких к ним претензий быть не может", - рассудил экс-мэр Екатеринбурга.

Вместе с тем, кто бы кого ни критиковал и ни упрекал, всех вышедших на несанкционированный митинг 12 июня Ройзман похвалил за правильное поведение. Он также обратил внимание на то, что на последующий, одобренный мэрией митинг 16-го числа людей в общей сложности вышло примерно столько же, сколько, по его оценкам, задержали на несанкционированном.

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