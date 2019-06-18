Рабочий-кандидат в губернаторы Соловьев о выборах, Беглове и КПРФ

Электрогазосварщик Кировского завода Василий Соловьев на днях подал документы для участия в выборах губернатора Петербурга. Его кандидатуру выдвинула партия «РОТ-Фронт», у которой нет своих муниципальных депутатов. Соловьев намерен использовать выборную кампанию, чтобы заявить о своих идеалах. Он уже начал критиковать врио губернатора Александра Беглова и умеренных коммунистов из КПРФ, но на работе о своей подготовке к выборам пока не рассказывает. ЗАКС.Ру пообщался с рабочим и узнал, что заставило его пойти на Смольный.
- Как изменилась ваша жизнь, после того как вы отнесли в Горизбирком документы на участие в выборах?
- Как-как, в субботу сходил на работу. Чтобы за месяц что-то заработать, по субботам приходится работать. Порой бывает, что и по две смены, а это 16 часов. В воскресенье был единственный выходной.
- Как коллеги по работе отнеслись к вашему решению?
- Я коллегам пока ничего не говорил. Они не в курсе.
- Отпуск уже взяли на время избирательной кампании?
- В июле возьму. А там посмотрим, как пойдет. Во вторую неделю июля я пойду в отпуск. А за это время постараюсь сказать своим коллегам, что меня выдвигают на должность губернатора.
- Как давно вы состоите в партии «РОТ-Фронт»?
- Не так давно. Я туда перешел из КПРФ. Заявил об этом в прошлом году, а получил партийный билет 22 апреля, в день рождения Ленина, на митинге. Раньше переходить сюда я не хотел. Потом мне предложил [член политсовета «РОТ-Фронт»] Степан Маленцов, и я не отказался. Буду теперь здесь.
- А почему разочаровала КПРФ?
- Ну что эта КПРФ… Просто эти наверху сидят и никаких продвижений нету, а эти хоть что-то делают, борьба идет.
- То есть КПРФ далеки от народа?
- Получается, что так. Да, они, конечно, поддерживают политику Ленина. Но это просто пустые слова.
- А у «РОТ-Фронта» больше действий? Приведите пример конкретных поступков и дел, которые партия в последнее время совершила.
- Наталью Лисицыну сколько раз пытались выдвигать, что на «Электросиле», что у нас на Кировском заводе, но просто ей палки ставили в колеса (Крановщицу Лисицыну «РОТ-Фронт» выдвигал на выборы президента 2018 года, но ЦИК не зарегистрировал ее кандидатуру – прим. ЗАКС.Ру). И хоть трудно, но они что-то делают. Даже сейчас очень сложно что-то делать, я приношу [на работу газету] «Трудовая Россия», и руководство нашей организации смотрит на меня недобрыми глазами. Я, например, ухожу одновременно со всеми, а меня делают крайним, спрашивают: «Почему так рано?» Придирки такие.
- Вы связываете это с вашей политической деятельностью?
- Думаю, что да. Не говорю, что точно, но думаю, что да.
- Вы афишируете ее на рабочем месте?
- Приношу в цех «Трудовую Россию». Незаметно ее кладу, но они все равно знают, что это от меня. Сразу сказать не могу им, что меня выдвигают на должность губернатора, но придется все-таки сказать. Все равно когда-то это проявится.
- Вы вспоминали о митинге 22 апреля. Тогда со сцены выступал кандидат в губернаторы от КПРФ Владимир Бортко. Он призывал поддержать его на выборах, ему аплодировали, а потом выставили альтернативного кандидата. Почему не договорились о поддержке Бортко?
- Почему? Договорились как раз. Он же даже пожал руку Степану Маленцову, похвалил его.
- Но вам на выборах придется противостоять и Бортко.
- Я не буду ему противостоять, но я в любом случае проголосую за «РОТ-Фронт».
фото: rkrp-rpk.ru
- Александр Беглов ваш оппонент на этих выборах?
- Получается, что так.
- Что конкретно в его политике вас не устраивает?
- Все, что он показывает, - просто пиар. Нам показывают по телевизору, что он якобы кого-то отчитывает, ругает, а что с этого толку? Как жили, так и живем.
- По сравнению с эпохой правления Георгия Полтавченко ничего не изменилось?
- Нет, абсолютно. Знаете, что мне больше всего не нравится? Постоянно передают, что трубы рвутся, все старое, гнилое. «Денег нету, выделить нечего». А церкви строятся. Сколько же денег на это уходит! На эти миллиарды можно было бы обновить все эти трассы трубные и много всего другого хорошего сделать, сделать новые цеха, школы, объекты здравоохранения, но деньги идут на церкви.
- У вашей партии нет своих муниципальных депутатов, а большинство чужих, как говорят, уже отдали подписи другим кандидатам. На что вы рассчитываете?
- На что я рассчитываю… Да в общем-то, на наши революционные преобразования. Я вовсе не хочу стать губернатором, но я хочу занять нужную трибуну, чтобы хоть как-то помочь Кировскому заводу продвинуться вперед, чтобы поднять людей, чтобы они стали заявлять о своих правах.
- То есть губернаторская кампания для вас – трибуна, чтобы привлечь внимание к положению рабочих Кировского завода?
- Получается, что так. И не только Кировского завода. Пролетариата.
- А выборы, получается, на ваш взгляд, предрешены, и административный ресурс возьмет свое?
- Да, но, тем не менее, надо хоть что-то делать. Это лучше, чем не делать ничего. Как говорят, одна лягушка утонула, а другая барахталась, барахталась и взбила из жидкой сметаны густое, твердое масло. Я считаю, что надо барахтаться.
- Какие у вас ближайшие планы?
- Постараться хоть что-то сделать, навести на правильный путь наше рабочее движение.
Беседовал Сергей Еремеев
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